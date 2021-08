lunes 23 de agosto de 2021

No es momento adecuado par hablar mal de nadie, ni siquiera de esa persona de la familia política, probablemente, que no te cae nada bien o con quien mantienes relaciones tirantes. Intenta que todo fluya por los caminos más amables.

Estarás algo triste en un tema sentimental quizá porque esa persona que te gusta o con la que has iniciado una relación, se debe de ir a algún lugar lejos de ti. Pero piensa que no tiene otra opción de momento y que pronto podrás estar de nuevo a su lado.

Hay un tema legal que aunque no te lo esperabas, al final te va a beneficiar y va a salir a tu favor. Eso será porque las circunstancias han dado un giro y has encontrado a una persona que te ha ayudado mucho con su experiencia y sus conocimientos.

Puede que hoy no sea tu jornada más inspirada para muchos asuntos, así que no hables demasiado ni intervengas en temas demasiado complicados si nadie te lo pide. Si tienes un tema legal entre manos, más vale que lo dejes aparcado por el momento, si puedes.

