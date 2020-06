Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 22 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

En mucha ocasiones crees que no entiendes a los demás y es cierto que vas por un camino diferente o que tus ideas y creencias nada tienen que ver con las de los otros. Pero eso no significa nada negativo. Simplemente, tienes tu propia perspectiva de las cosas.

Tauro

No vayas a decirle a nadie lo que tiene que hacer porque eso no es procedente y además pueden ponerte mala cara y llevarán razón. La prudencia en todos los sentidos es lo que te conviene más en este momento. Por la noche lo pensarás y te darás cuenta de ello.

Géminis

Encontrarás raro un asunto que nadie te ha explicado todavía y del que tienes muchas sospechas de algo que no te convence demasiado. No debes mirar para oro lado, pero tampoco implicarte. El tiempo será el que ponga las cosas en su sitio.

Cáncer

Esperas que algo o alguien te eche una mano en un tema laboral en el que tienes puestas muchas esperanzas. Es cierto que será algo complicado, pero no debes rendirte de ninguna de las maneras. Debes confiar en tus posibilidades y mostrarlas.

Leo

Todo el trabajo que está sin hacer, deberás acabarlo cuanto antes si quieres recuperar cierto grado de tranquilidad y de armonía en tu interior. No te quejes más y ponte de inmediato a finalizar la tarea. Ver solo lo negativo no te va a ayudar.

Virgo

Debes imponer ciertas normas para que todo funcione mejor y no tengas que ponerte de mal humor cuando ves que las cosas no fluyen como tu quisieras. No se trata de hacerlo con brusquedad, ten empatía para organizar lo que debes tener bajo control.

Libra

Esperas hoy una solución a un asunto legal o de documentos que no te está resultando fácil y que además está siendo muy costoso y que te produce enfado y frustración. Pero das un paso adelante y por pequeño que sea, verás una luz al final del túnel.

Escorpio

No es el mejor día para ponerse de parte de nadie que no tengas claro que está de tu lado. Hay cierto juego que no acabas de captar porque los intereses están en varios frentes. Observa todo con detenimiento y no te decantes por nada ni por nadie.

Sagitario

Tendrás una magnífica noticia en relación con un tema que esperabas sobre vacaciones, ya que al final vas a poder hacer lo que te habías propuesto y sin ningún tipo de problema. Eso te dará un auténtico chute de energía y bienestar.

Capricornio

Celebrarás de alguna manera algo muy bueno que le sucede a una persona muy querida y que forma parte de tu círculo más cercano. Es algo que esperaba hace tiempo y que por fin le llega ahora. Todo lo que compartas con ella te beneficia

Acuario

No derroches hoy ni un ápice de energía, porque vas a necesitarla dentro de poco para resolver ciertos temas pendientes que necesitarán de toda tu fuerza. Pero si la buscas, la encontrarás en tu interior. Rendirse no es una opción, y lo sabes.

Piscis

Das un paso al frente y te decides a hablar de un asunto que llevas callando mucho tiempo y que te afecta en lo profundo de tu espíritu. Ese avance será fundamental para encontrarte mejor. Ya nada te impedirá mirar hacia delante de otra manera.