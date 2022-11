lunes 21 de noviembre de 2022

Este será para ti un día de cambios, novedades y sucesos o vivencias inesperadas. Quizás no te sientas bien porque tú esperas o tienes planeadas otras cosas, pero en esos cambios o giros del destino que no te agradan y te incomodan será, precisamente, donde va a estar tu suerte a medio o largo plazo. Deja trabajar al destino.

