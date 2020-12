lunes 21 de diciembre de 2020

No es un día para estresarse ni para ir con prisas a ninguna parte, ya que de lo contrario podrías empezar a sentir una presión completamente negativa para tu organismo. Tómatelo todo con calma y no dejes que te envuelvan las prisas ajenas.

La humildad es algo que no se debe olvidar nunca, porque una cosa es sentirte con poder y valorar tus aptitudes y otra pensar que estás por encima de todo. Hoy te conviene reflexionar sobre eso para no equivocarte en un tema profesional.

Harás algo hoy que te trae buenos recuerdos y que te lleva a momentos en los que fuiste muy feliz. Volver a revivirlos no es negativo, pero no debes anclarte en ellos y mucho menos sentir tristeza. En cualquier caso, mira hacia el futuro con esperanza.

Estarás hoy con muchas prisas porque quieres cerrar alguna etapa de algo o un trabajo empezado que te urge acabar para sentirte libre y sin preocupaciones en ese sentido. Procura no estresarte, no te conviene. Lo terminarás a su debido tiempo.

No esperes demasiado de una persona que hace promesas, pero que luego no las cumple y eso ya te lo ha demostrado. Procura no mostrar ingenuidad y mira más los hechos que las palabras, por bonitas que sean. Es lo que te hará sufrir menos.

