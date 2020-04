lunes 20 de abril de 2020

Debes tranquilizarte y dejar que los nervios que puedan aflorar cerca de ti no te afecten demasiado porque desde luego no es ahora cuando te debes contagiar de tensiones que no te afectan. Respira hondo y sigue adelante. Lo puedes conseguir.

Tu intuición no te engañará si te pones a imaginar lo que alguien muy cercano piensa porque vas a llevar razón. Esos movimientos que detectas a tu alrededor y que no crees muy limpios, serán ciertos. Debes andar ojo avizor y apartarte de ellos.

No desesperes por no poder hacer lo que te apetece hoy, hay muchas maneras de evadirse y harás bien en hacer alguna actividad que tenga que ver con la naturaleza. Cuidar de las plantas o de un animal, por ejemplo. Con eso te sentirás mucho mejor.

