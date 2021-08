lunes 2 de agosto de 2021

Puede que sientas un pequeño bache emocional porque te enteres de algo que afecta a una persona a la que quieres o aprecias y eso te hace pensar mucho en tus actitudes y en lo que debes o no hacer para no seguir el mismo camino. Eso es positivo.

Vuelves hoy a sentir bastante energía para llevar tus asuntos profesionales bajo tu batuta y en la dirección que deseas. Eso no quiere decir que no encuentres obstáculos y que tengas que ceder, pero te comprometerás con un trabajo ilusionante y agradable.

Apartarás de ti las dificultades para no pensar hoy en nada que no te sea agradable, porque lo que necesitas es espacio para sentirte bien y darle rienda suelta a tu creatividad y a tu imaginación. Déjate llevar por la inspiración de lo que te venga por sorpresa.

No vas a poder evadirte ante ciertas preguntas que surgirán hoy, probablemente de la pareja o de la familia. Tu seducción habitual no surtirá efecto, así que tendrás que ser hábil y finalmente contar la verdad sobre eso que te cuestionan. Debes dar la cara.

No te vendrá mal algo de movimiento, porque debes procurar que el verano no signifique dejarse llevar por los caprichos gastronómicos y olvidar la disciplina del ejercicio o al menos un buen paseo que te mantenga en forma. No lo olvides.

