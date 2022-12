lunes 19 de diciembre de 2022

Aunque ya empieza la Navidad no por ello puedes bajar la guardia en tus asuntos laborales o financieros, al menos tú lo verás de este modo. En realidad en estos días las cosas te van a ir bien y los problemas se van a solucionar, con más o menos tiempo o esfuerzo. Por eso será bueno que estés alerta pero no más de lo necesario.

Hoy tendrás un día muy sensible, incluso un poco melancólico o nostálgico. De cara al exterior te movilizarás y arrollarás con fuerza todo lo que se te ponga por delante, pero tu corazón estará en otra parte, tal vez preocupado o inquieto por problemas familiares. No te entristecerás por ti sino por tus aquellos que más quieres.

Vas a iniciar esta nueva semana con ilusión y esperanza, lo cual no suele ser muy frecuente en ti, pero lo cierto es que hoy te llevarás alegrías tanto en tu ámbito laboral o social como también en la vida íntima o el entorno familiar. Pero también vas a estar alegre o esperanzado aunque no hubiera un motivo real para ello.

Hoy te encontrarás bastante afectado emocionalmente porque esta semana tan especial, de comienzo de las Navidades, no va a discurrir de la forma que tú desearías en el ámbito familiar o sentimental. Sin embargo, según avancen los días todo se va a ir poniendo mejor, pero ahora no vas a poder evitar sentirte muy triste.

