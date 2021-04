Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 19 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si tienes un poco de paciencia, y no quieres acabar un asunto que tienes entre manos cuanto antes, te saldrá mucho mejor. Si es algo que escribes o algo relacionado con documentos, asegúrate bien de lo que pones. Puede que tenga más importancia de la que crees.

Tauro

El sol llega a tu signo con toda la energía de la renovación de la primavera, lo que hace que a pesar de todo lo que ha sucedido a tu alrededor, hoy sea una jornada en la que vuelves a renacer, a sentir la vida. Aprovecha todo eso para estar en contacto con la tierra, la naturaleza te da fuerza.

Géminis

Es posible que hoy el trabajo te absorba y si no puedes atender debidamente a tu familia, estarás en contacto con ella muy a menudo e intentarás resolver la situación de una manera satisfactoria. Saldrá bien, no debes caer en dejarte llevar por la ansiedad.

Cáncer

Debes de estar pendiente de un tema que tienes entre manos y que aún no se ha resuelto bien del todo. Si tiene que ver con tus actitudes ante la vida, quizá estés pensando en un cambio brusco. Medítalo bien antes de empezar a dar una imagen poco centrada.

Leo

Si te ofrecen un proyecto solidario de cualquier tipo debes decir que sí porque te va a traer muchas satisfacciones y alegrías, aunque te quite algo de tiempo libre. Pero no te importará porque ves su importancia y el bien que puedes hacer a alguien que no lo está pasando bien.

Virgo

Alguien alaba algo que has hecho y te ofrece una posibilidad de colaboración profesional en el futuro, pero es importante que valores otras opciones. Las puedes tener, muestra tus capacidades sin miedo. Es cuestión de ponerlo todo en una balanza.

Libra

No hay demasiadas razones para que sospeches que alguien te la puede estar jugando en el trabajo, pero no obstante, debes observar bien lo que está sucediendo. Si no puedes, pregunta a alguien de confianza y no te creas cualquier rumor que corra.

Escorpio

No se mostrarán demasiado amables algunas personas que creen que les estás arrebatando algo que les corresponde. Debes mantener la calma y no entrar en el juego de nadie. Simplemente, ve a lo tuyo. No tienes porqué dar explicaciones en este caso.

Sagitario

Ciertos planteamientos se han quedado obsoletos y lo sabes, así que es mejor que asumas lo nuevo, los comportamientos o actitudes que antes no entendías, como algo natural. Será más sano y dejarás que cada uno siga su elección sin trabas.

Capricornio

Tu tozudez te lleva a veces por senderos de los que luego te arrepientes, aunque no lo reconozcas públicamente. Debes darte tiempo para pensar y analizar tus deseos y tus necesidades y actuar en consecuencia desde la reflexión.

Acuario

Hoy vas a tener la tentación mostrarte al mundo tal y como eres, incluida cierta dosis de rebeldía y de originalidad. No todos estarán muy de acuerdo contigo pero querrás asumir ese riesgo. En el fondo te atrae llamar la atención.

Piscis

Sabes que no debes dejar escapar hoy una pequeña propuesta de hacer algo diferente, ya sea en lo profesional o en lo lúdico. Ese plan que te proponen puede ser muy interesante para ti. No dudes en aceptarlo, porque será divertido.