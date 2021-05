Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 17 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te excedas en pedirle a tu organismo algo que no puede hacer. Dosifica bien tus fuerzas para empezar la semana y que no te sea tan costoso después hacer algo que requerirá energía y esfuerzo añadido. Eso es algo que tu cuerpo te agradecerá.

Tauro

Tu inteligencia estará hoy en alza y eso te va a permitir analizar ciertos datos con toda lógica, lo que te llevará a darte cuenta de dónde está el problema y atacarlo de frente. Estarás con buena predisposición a hacerlo. Renueva tu confianza en tus posibilidades.

Géminis

No descartes una pequeña dolencia o un malestar que quizá te haga pasar un día algo incómodo, pero será algo pasajero y no tendrá ninguna importancia. En cualquier caso, procura tener paciencia y no caer en una preocupación exagerada.

Cáncer

Respirarás con tranquilidad en un asunto económico que se soluciona más fácilmente de lo que habías pensado. Quizá es momento de reorganizar todos tus asuntos económicos y financieros para no caer en ciertas trampas que traen desasosiego.

Leo

No hace falta que digas nada en un tema laboral que no te hace gracia. Otros se encargarán de hacerlo por ti, simplemente deja que los acontecimientos evolucionen y observa la jugada desde tu posición. Lo más inteligente es no exponer tus cartas.

Virgo

Hoy tu realidad se impone y ganas en algún campo en el que te estás jugando mucho y que te interesa, además, tener bajo control todo. Fíjate bien en alguien que te puede ayudar mucho más de lo que crees. No desprecies cualquier ayuda, por pequeña que te parezca.

Libra

Alguien se empeñó en que desecharas algunas ideas o proyectos que tenías hace algún tiempo y que quizá entonces no eran buenas o no estaban bien perfiladas. Sin embargo ahora serán buena opción y debes volver a ponerlas sobre la mesa.

Escorpio

Libérate de esa mirada un tanto oscura que te hace tener tantos prejuicios con algunas personas de tu alrededor que te pueden funcionar muy bien y beneficiar en un momento dado. Busca la objetividad y no te dejes llevar por el ruido ajeno.

Sagitario

Te sorprenderás bastante por las reacciones de los demás ante tu situación personal ya que ahora te has dado cuenta de quién te aprecia de verdad. No obstante, pon los pies en el suelo, porque a veces estás como en otro mundo.

Capricornio

Mostrarte reticente ante las palabras de alguien que quizá te está pidiendo perdón no es lo mejor que puedes hacer y más si se trata de un amigo o de la pareja. Abre tu corazón al perdón ya que es el camino para sentirte mejor.

Acuario

Quizá te sorprendas pensando en tomar una decisión un tanto drástica en cuestiones afectivas porque no te convence lo que estás observando desde hace tiempo y lo que has descubierto. Afróntalo con valentía y da el paso en el momento que más te convenga.

Piscis

Muestra tranquilidad y guarda las distancias con alguien que te está pidiendo de una manera sutil que le des margen para hacer las cosas a su manera. Si intentas imponerte una y otra vez, saldrás perdiendo. Debes mantener la cabeza fría.