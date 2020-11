Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 16 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debes hacer un pequeño esfuerzo por comenzar la jornada con una sonrisa, incluso si no tienes, o eso crees, muchos motivos para hacerlo. Verás como te sientes bien y con más ánimos para todo. La oscuridad en cualquiera de su formas no te conviene.

Tauro

Te va a sorprender mucho un familiar que te puede traer una buena oportunidad de ganar algún dinero. Quizá no sea todo el que necesitas en este momento, pero te va a proporcionar un gran alivio para solventar cuestiones cotidianas.

Géminis

Tu personalidad, que a veces es bastante doble como buen signo de géminis, va a estar hoy muy potenciada en ese sentido. Quizá digas una cosa y hagas otra muy distinta. Te conviene analizar porqué, aunque lo cierto es que no vas a poder evitarlo.

Cáncer

Aprovecha un pequeño descanso en el trabajo o una conversación laboral para hacer un pequeño aparte con una persona y comentarle ese malestar que tienes. Desharás el malentendido y todo irá mejor. Podrás escuchar sus excusas también.

Leo

Procura rebajar la tensión de tus palabras hoy al hablar desde una posición de poder y haz todos los esfuerzos posibles por llegar a un acuerdo o a que tus órdenes no se vean como una imposición. Pero debes explicar bien tus motivaciones, aunque te resulte pesado.

Virgo

No te dejes llevar por una sensación de que no hay nada que puedas hacer por sentirte mejor. No es cierto, porque todo está en tu interior y tu actitud hacia los acontecimientos es lo que cuenta. El enfoque correcto de los hechos es fundamental.

Libra

No puedes dejar para después arreglar ciertos temas que tienen que ver con lo económico, con las cuentas corrientes, porque es importante que hoy no te despistes en ese asunto. Hay posibilidad de error y debes estar muy pendiente.

Escorpio

Cada vez que te pones a ordenar lo que tienes a tu alrededor, en tu casa, encuentras cosas que te pueden servir o venir bien más adelante. Pero es importante que hagas cierta limpia y tires cosas, porque mentalmente te vendrá muy bien. No te ates a ellas.

Sagitario

No es ninguna buena idea acudir a una reunión que alguien se empeña en convocar aunque no debe. Deja que cada uno haga lo que quiera, pero no te metas en un tema que puede ser muy perjudicial para ti. Procura mirar hoy por tus intereses.

Capricornio

Evalúa los tonos y las maneras en las que te diriges a alguien porque no es lo mismo todo el mundo, sobre todo si se trata de gente que conoces o tratas de siempre. Procura sacar de ti toda la empatía posible. Ellos también tienen sus problemas.

Acuario

Organizarte mentalmente a primera hora y hacer una pequeña agenda mental te va a venir muy bien para pasar un día agradable y con la mayor calma posible. No habrá grandes sobresaltos ni disgustos. Por la noche te encontrarás por las redes con alguien que te interesa.

Piscis

Mejora mucho la comunicación con alguien cercano que hace un tiempo te estaba poniendo alguna traba para mantener una conversación importante. Ahora comenzará a ceder en su postura. Aprovecha ese resquicio para exponer tus proyectos.