lunes 16 de marzo de 2020

Aunque quizá te cueste bastante, hoy no te vas a dejar llevar por las ganas de decirle a alguien lo que piensas realmente. Haces bien porque quizá no te convenga demasiado en este momento, por mucha razón que lleves. Tu realidad es solo tuya.

Deja los nervios de lado si alguien te da una mala contestación o muestra antipatía contigo porque ese será su problema y no el tuyo. Cuanto menos te afecten las actitudes de los demás, mejor. Sigue por tu camino sin darle importancia, no la tiene.

Aguardas con expectación una respuesta a una propuesta que has hecho para cambiar ciertas cosas en un tema de trabajo y esa respuesta viene de gente con poder o un jefe. Tendrás que esperar más aún, pero no debes de generar ansiedad. Calma.

No exageres al contarle a un amigo o amiga algo que te ha pasado este fin de semana porque puede pensar que no tiene importancia si ves que haces demasiados aspavientos. Cuanto más lo midas, mejor. Al fin y al cabo, solo tu sabes la verdad.

No es inteligente dejarse llevar por la monotonía en el trabajo. Intenta renovarte todo lo que puedas en este aspecto y asume que no queda más remedio, de momento, que seguir donde estás. Dentro de poco tendrás más y mejores oportunidades.

Relacionarse con los compañeros de una manera relajada y sutil será algo que te favorezca hoy. Así no se te hará tan cuesta arriba enfrentarte con alguno que no te cae demasiado bien. Pero debes de aceptarlo porque estará cerca de ti y es más inteligente tenerlo como amigo.

