lunes 15 de junio de 2020

Te enteras de algo que no te hace mucha gracia y que incluso puede ponerte triste o de mal humor porque es algo en contra de tus ideas o de tus intereses. Procura valorarlo en su justa medida y sobre todo, no dejar que te afecte tanto.

Eso que te has propuesto hacer no es algo imposible, aunque sí dificultoso. Pero está bien que te hayas fijado esa meta para probarte y para conocer de verdad tus muchas virtudes y capacidades. Incluso aunque no lo logres, habrá merecido la pena.

Correr demasiado no te va a llevar a ninguna parte y eso es algo que ahora mismo debes de tener claro para no caer en ninguna clase de nerviosismo. Procura abordarlo todo con más tranquilidad y desde un punto de vista más sosegado.

