Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 15 de febrero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No debes dejar que te arrastre ninguna sensación de culpabilidad si no estás en tu día más simpático o amable. Quizá hoy la seriedad sea la nota dominante en ti, pero no te preocupes, se te pasará muy pronto. Tampoco tienes que estar todo el rato dando explicaciones.

Tauro

Hay gente que te puede hacer pasar un poco mal el día, porque se empeñará en contarte cosas que no quieres oír y eso ahora no te apetece nada. Se firme y no dejes que nadie te imponga nada que no desees. Si no puedes evitarlo, procura irte lo más pronto posible.

Géminis

Hay mucho por hacer y debes de ponerte manos a la obra, no esperes que nadie lo haga por ti, ya que eso no sería realista y no te conduciría a nada bueno. Es hora de tomar las riendas y ser proactivo o proactiva. Verás como consigues sentirte útil.

Cáncer

No te lamentes por lo que no tienes y piensa en todo lo que tienes y que te rodea, que no es tan poco como a veces quieres pensar. Si buscas la sinceridad, te darás cuenta de que incluso tienes suerte en ese sentido y que la gente confía en ti.

Leo

Echas cuentas y ves que ahora es importante que tus cuentas corrientes no se queden a cero, así que buscarás el modo de ahorrar en las facturas o frenar en ciertos gastos y eso será una sabia decisión. Busca toda la información posible para ello.

Virgo

Sabes que no puedes echarle en cara nada a una persona que se ha portado muy bien contigo y ahora te ha negado algo. Quizá tenga razones muy poderosas para hacerlo. Debes saber comprender que cada uno tiene un momento personal diferente.

Libra

En ocasiones es necesario correr algún riesgo, aunque controlado, en el plano emocional. Si no das nada nunca, es muy difícil que recibas algo a cambio y eso es algo que debes de tener muy en cuenta. Un poco de confianza en los demás no viene mal.

Escorpio

Quizá te has equivocado en algo o has dicho algo inconveniente o fuera de lugar, pero vas a saber hacértelo perdonar porque tu inteligencia sabrá arrancar una sonrisa a una persona que te importa. Así lograrás que se pequeño nubarrón pase.

Sagitario

No es el mejor día para que te pongas en contacto con alguien que te debe algo, ya sea dinero o cualquier otra cosa porque no lograrás recuperarlo. Quizá debas buscar a una persona que haga de intermediario para solventar el asunto.

Capricornio

Por fin ves una salida y un rayo de esperanza en algo que estaba estancado, como un proyecto personal importante que ahora está empezando a darte algunos frutos. Estarás con la autoestima alta y con ganas de luchar.

Acuario

Achacar a los demás que tienen siempre la culpa no es el mejor camino para sortear las dificultades. Lo que se ve de ti en ese sentido te puede perjudicar, procura cambiar de estrategia porque se puede dañar mucho tu imagen.

Piscis

Hay muchas cosas alrededor de ti hoy, quizá demasiado ruido de mucha gente que habla sin ton ni son y no te deja pensar con claridad las cosas. Busca algo de soledad para que no te abrume todo eso. Debes aclarar ciertas ideas cuanto antes.