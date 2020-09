lunes 14 de septiembre de 2020

Una noticia te va a descabalar los planes que tenías para hoy, pero no podrás controlar nada de eso que ha sucedido porque no está en tus manos. Tómatelo con la mayor calma posible, se solucionará dentro de poco, así que tranquilidad.

No debes dejarte llevar por la ira o por cualquier otra pasión incontrolada hoy porque eso no te llevaría a nada bueno. Lo mejor que puedes hacer es calmarte antes de decir o hacer nada. Ojo con las reacciones airadas y fuera de lugar.

Esta forma que tienes de ver un problema no te favorece en absoluto, así que es mejor que no le des tantas vueltas en el mismo sentido. Debes de cambiar de perspectiva cuanto antes para solucionarlo. Si es necesario, consulta con un amigo.

No sabes qué responder a las preguntas de alguien que no conoces muy bien y que no entiendes lo que persigue con ello. Lo mejor que puedes hacer es dar la menos información posible, ten precaución con todo lo que cuentas y más si es en las redes sociales.

No dejes que ciertas personas influyan hoy en tu ánimo de una manera poco positiva o intentando imponer sus criterios frente a los tuyos. Está bien escuchar a los demás, pero no dejarse manipular sin más. Cuanto más claro lo tengas, mucho mejor.

