Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 12 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No pongas en duda que hay ciertas personas que están apoyándote aunque no lo veas en este momento con total claridad. Hay alguien que te aprecia mucho y defiende tus intereses. Te llegará una noticia que te hará ver esto con total claridad. Escúchala bien.

Tauro

Limar asperezas hoy se te dará bien, sobre todo con la pareja, ya que vas a tener un momento de relajación o de tranquilidad, sin estrés que te hará reforzar tu creencia en la comunicación y en volver a tender puentes aunque la relación sea de hace mucho tiempo.

Géminis

Hoy, tus aficiones e intereses serán hoy lo más importante para ti y disfrutarás mucho con ellas si sabes no exagerar en ningún sentido, sobre todo si es deporte o haces algún tipo de exceso que pudiera afectar a tu cuerpo. Ten precaución.

Cáncer

Vas a conseguir convencer a un amigo o a una amiga para iniciar una pequeña aventura juntos sea del tipo que sea. Todo tiene muy buenas perspectivas, incluso si se trata de poner algún dinero. Es cuestión de planificar bien cada paso.

Leo

Debes bajar un poco el tono de tensión que has tenido en los últimos tiempos y respirar con más calma y no queriendo abracar tantas cosas o conseguir algo material que no te dará felicidad. Dedícate hoy a no hacer nada, será una cura antiestrés.

Virgo

Hay alguien que hoy te habla de compromiso o que renueva sus votos afectivos y te trae mucho amor. Te sentirás muy bien con esas palabras que te renuevan en muchos sentidos. Esa persona se preocupa por todo lo tuyo, por tu bienestar global.

Libra

Descubres una nueva afición de manera casi casual y es porque alguien te habla de ella o la tecnología te facilita el camino. A partir de ahora, vas a invertir mucho tiempo en eso y lo cierto es que te servirá para pasarlo muy bien y expandir tus conocimientos.

Escorpio

No le eches la culpa a tu pareja de algo que ha sucedido en un lugar público y no te ha gustado. Ella no tiene la culpa de todo lo que pasa, así que no es cuestión de cometer una injusticia en este sentido. Relájate y mira las cosas con perspectiva.

Sagitario

Un arranque de sinceridad en un tema delicado o de debate, te puede ganar hoy algún enemigo, pero no sabrás controlarte y expresarás tus opiniones con total franqueza. Eso en sí no es malo, pero simplemente hazlo de la manera más delicada posible.

Capricornio

Te guardas muy bien tus sentimientos y lo que opinas de un tema político o social controvertido porque sabes que puede dar una imagen algo distorsionada de ti. No debe preocuparte tanto, porque cada uno es libre de pensar lo que quiera.

Acuario

No se trata de coincidir siempre con las opiniones de los amigos o amigas, porque cierta clase de discusión y de posturas contrapuestas ayudan a ver otras realidades. Esto es algo que debes de tener muy claro hoy si charlas con esas personas.

Piscis

Sentimentalmente debes arreglar algunas cosas importantes en tu interior. Sanar algunas heridas del pasado es ahora muy importante para mirar hacia delante y dejar que tu corazón esté preparado para recibir a otras personas. Perdónalo todo.