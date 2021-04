Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 12 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La luna nueva en este signo hoy impulsa a llevar a cabo algunas acciones que significan una renovación o un cambio relacionado con lo que se ve, con lo más obvio en la superficie, quizá en la imagen. Hay aciertos en este sentido, atrévete a hacerlo.

Tauro

No te enfades si un amigo o una amiga no te da la razón hoy en algo que crees que la llevas. Probablemente debes escuchar otros razonamientos y no dejarte llevar por la obcecación. Da tregua a los demás y piensa que hay muchas maneras de ver la vida.

Géminis

Eres vulnerable en muchos sentidos y ahora te das cuenta de que puedes evitarlo si no te dejas llevar tan fácilmente por ciertas pasiones que no son aconsejables. Mira a ver cuál es el modo de hacerlo. Si te lo trabajas bien, lo encontrarás.

Cáncer

Si te lo propones, hoy puedes solventar un asunto con mucha facilidad, más de la que crees. Pero es necesario que tengas fe en tus aptitudes para hacerlo. Verás que no es tan difícil superar esa prueba. Una idea ajena te va a venir bien, no temas imitarla.

Leo

Debes acabar cuanto antes un trabajo, sobre todo si quieres obtener algo a cambio, probablemente su pago, que realmente te está haciendo mucha falta. Hoy te apurarás mucho para conseguirlo. En este aspecto, todo funcionará hoy bien.

Virgo

No protestes tanto por algo que realmente no es tan grave ni te supone tanta molestia. Quizá debas hoy salir de tu mundo y darte cuenta de todo lo que te rodea y de su significado más profundo. Cuidado con esa tendencia a cierto egoísmo.

Libra

Estarás a tu aire y es cierto que es lo mejor que puedes hacer ya que no te apetecerá mucho hablar y mucho menos estar en contacto con demasiadas personas incluso si es a través de la tecnología. La independencia es importante para ti.

Escorpio

No te dejes llevar por la pereza para resolver un tema que tiene que ver con bancos o gestiones de documentos. Hay algo que no está correcto y debes protestar o intentar solucionarlo cuanto antes, o de lo contrario, la cosa se complicará.

Sagitario

Hay muchos datos hoy para el optimismo ya que por fin solventas un tema de dinero que te estaba agobiando. Estarás feliz de ver cómo el problema se acaba y puedes, además, ayudar a otras personas. Eso supone un gran alivio emocional.

Capricornio

Habrá mucho de rutinario hoy en tus circunstancias y eso es algo que te pesará quizá porque te puede provocar aburrimiento. Combátelo por la noche con algo que te guste mucho, un libro o una película. Cualquier cosa que te haga distraerte.

Acuario

Es posible que un tema profesional no haya tenido el éxito que esperabas y eso signifique que no puedas seguir por ese camino, al menos de momento. No debes entristecerte, sino asumir el hecho. Ponte enseguida a buscar nuevos proyectos.

Piscis

Es mejor que reconozcas que has cometido un pequeño error y que pidas disculpas. Nade te lo va a echar en cara, así que procura no castigarte demasiado tu, ya que no hay razón para ello. Todo el mundo se equivoca y aprende de ello.