lunes 11 de mayo de 2020

No debes de quejarte de nada, porque a tu alrededor hay personas que no lo están pasando nada bien y quizá debes valorar mucho más lo que tienes. Esa mirada positiva te ayudará mucho más que estar todo el rato quejándote de lo tuyo.

Tus méritos no son nada desdeñables y eso es lo que debes de poner en valor en este momento, incluso si hay alguien que te dice lo contrario. No es cierto y así debes de verlo en tu interior. Confía en ti y en lo que puedes hacer si te lo propones.

Centrarte en el momento presente es algo que debes hacer de inmediato. No quieras correr y pensar en lo que vas a hacer después, porque eso te impedirá disfrutar lo que tienes ahora delante de ti. Es muy importante que no adelantes acontecimientos.

Esperas noticias de un familiar y no van a tardar en producirse. No debes de pensar en negativo, ya que aún te faltan elementos de juicio para ello y no te conviene ponerte triste sin razón objetiva. Ten calma y verás como todo transcurre mejor de lo esperado.

Es hora de que asumas que hay cosas que no puedes hacer ya por diversos motivos y eso no es nada especialmente negativo, ya que te va a dar la oportunidad de ensayar nuevos campos de acción. Los cambios pueden ser muy beneficiosos ahora.

Has puesto mucho de tu parte para mejorar una relación que ves que no va hacia ninguna parte. Ahora tendrás mucho más clara la mente, y eso significa que vas a ver sin dudar lo que debes de hacer. Hagas lo que hagas, te traerá mucha tranquilidad.

