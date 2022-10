lunes 10 de octubre de 2022

A pesar de que tu naturaleza es profundamente espiritual, bondadosa y pacífica, en algunos momentos, y aunque no quieras, no tienes más remedio que imponer tu punto de vista y tomar el control de la situación, que es precisamente lo que te va a suceder hoy. Sueles poner la otra mejilla, pero hoy estarás dispuesto a luchar.

De unos días a esta parte las cosas no van como tú desearías y en muchos momentos tienes la sensación de estar atado a una realidad que no te gusta y te oprime. Te sientes fracasado o coaccionado por el destino, tanto si es verdad como si no. Pero es solo una crisis emocional que ya pronto pasará y volverás a ser el de antes.

