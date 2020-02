lunes 10 de febrero de 2020

Aunque no lo ves muy claro todavía, es positivo que no dejes de hacer proyectos de futuro que pueden verse hechos realidad antes de lo que crees. Todo es cuestión de perseverancia y tu debes de darte la oportunidad de creer en tus posibilidades.

Reclamarás algo que es tuyo y harás bien porque si no lo haces tu, nadie lo va a hacer por ti. Si crees que es justo lo que reclamas, no te costará convencer a ciertas personas, aunque debes tomártelo con calma. Ve paso a paso.

No hace falta que te calles totalmente si no estás de acuerdo con los métodos de trabajo o de organización en tu entorno laboral. Puedes discutir todos los aspectos con calma y exponiendo tus argumentos. Pero con la máxima tranquilidad posible.

La falta de tiempo para hacer ciertas actividades que te gustan pero que no son obligaciones, te agobia. Quizá es hora de empezar a pensar en cambiar algunas cosas en tu vida, lo material no lo es todo. Esa reflexión debe estar acompañada de tu convencimiento profundo.

