lunes 1 de marzo de 2021

Es normal que ya no te entiendas como antes con algunos amigos o amigas del pasado o la niñez. Tu evolución va por un lado y la suya por otro. Pero no es ninguna tragedia, debes asumirlo y actuar en consecuencia pero con cariño.

Hacer un favor interesadamente no te sentará bien porque entonces no te sentirás a gusto contigo. Si lo haces, procura que sea sin buscar una compensación más tarde. La generosidad es lo primero, sobre todo con quien ha sido generoso contigo.

