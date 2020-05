lunes 1 de junio de 2020

Has vuelto a sonreír después de un tiempo en que no te sentías muy optimista, pero ahora hay un hecho que te hace sentirte mucho mejor y que te saca de ese estado algo bajo en el que te mantenías. Será algo muy simpático y afectivo.

Te darás el gusto de decir “no” a algo que realmente no te gusta y que de alguna manera te has visto obligado a hacer. Ahora te vas a encontrar por fin mucho más libre de decidir ciertos asuntos. Una cantidad de dinero inesperada te ayudará a ello.

Decir lo que piensas no es malo, desde luego, pero debes hacerlo de una manera que no parezca que estás intentando sentar cátedra o que sólo tu llevas razón. Ten cuidado con las formas porque serán importantes para que tu imagen salga indemne.

Necesitas un empujón hoy para volver a hacer un trabajo o una tarea de una manera determinada, algo que no es muy de tu agrado y quizá te cueste un poco. Ponte metas cortas y verás como lo llevas mejor. No quieras abarcar demasiado el primer día.

Últimamente has hecho algunos descubrimientos que te han dejado con la boca abierta porque has conocido en profundidad a alguien a quien ya creías conocer, pero no tanto como ahora. Asume la realidad porque es muy positivo ese nuevo conocimiento.

La incertidumbre permanece en ti hoy porque hay cosas que no ves demasiado claras y que te cuesta asumir. Pero es algo pasajero, que poco a poco solucionarás si tienes un poco de paciencia. No quieras llegar de golpe a ninguna conclusión.

