Lula derrota a Bolsonaro, pero el ‘bolsonarismo’ se queda

“(Entonces) la economía estaba en crecimiento acelerado, no porque se hubieran tocado los cuellos de botella estructurales, como el mercado financiero, la injusticia del sistema fiscal, la baja rendición de cuentas del sistema político, la propiedad de la tierra, los oligopolios en áreas como el transporte urbano (…) aunque hubiese existido inclusión y reconocimiento bajo el PT, no se transformaron las relaciones de precariedad, individualismo y competición producidas por un largo periodo de neoliberalización de la economía”, destaca Nunes.

Tras afirmar durante toda la campaña electoral que no reconocería el resultado si perdía la elección e impulsar sin pruebas afirmaciones de que el sistema electoral estaba “amañado”, Bolsonaro se vio obligado a autorizar a su titular la Casa Civil la transición de gobierno en medio de presiones de aliados y ministros, no sin antes comparecer ante la prensa con un escueto pronunciamiento tras un atípico silencio que mantuvo en vilo a Brasil por 45 horas. “Seguiré cumpliendo la Constitución”, dijo en un mensaje de apenas dos minutos a sus seguidores sin otorgar la victoria a Lula, al tiempo que llamaba a los camioneros alineados con el bolsonarismo a levantar los más de 150 puntos de bloqueo de carreteras en 15 de los 27 estados del país.

