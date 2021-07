Luke Prokop, primer jugador de la NHL en declarar su homosexualidad

“Desde muy joven he soñado con ser un jugador de la NHL y creo que vivir mi vida auténtica me permitirá llevar todo mi ser a la pista”

El joven deportista expresó el proceso que vivió hasta anunciar públicamente su condición sexual: “El último año ha sido una locura, pero me ha hecho descubrir quién soy verdaderamente”. El ‘rookie’, seleccionado la pasada temporada por el equipo de Tennessee describe su situación como un “largo viaje hasta este punto de su vida, aunque no podría estar más feliz por la decisión tomada”.

