Lukaku se confirma como uno de los ‘killer’ de esta Eurocopa ante Finlandia

Y tras el descanso no varió en exceso el guión, salvo que Finlandia trató de desplegarse más para inquietar a un Courtois que tuvo una noche plácida. No la tuvo Hradecky, que volvió a estar ágil para evitar que Hazard, que había dado el susto al descanso al dolerse del tobillo, se reencontrase con el gol.

Roberto Martínez no pensó en los octavos de final y, salvo en los carrileros, con Trossard y Chadli entrando por Meunier y Carrasco , y en la delantera, donde entró Eden Hazard por su hermano y el joven Doku por Mertens , dispuso un once ya con Witsel y De Bruyne de titulares para tener el mando del choque durante casi todos los 90 minutos.

La selección de Bélgica se unió a Italia y Países Bajos como las únicas en conseguir el pleno de puntos, en un partido en el que no especularon. Sin tener su habitual fútbol ofensivo, no pudieron acabar con la resistencia finlandesa hasta el tramo final de la segunda parte, y apoyados en una carambola fatal de un Lukas Hradecky que hasta entonces había estado a gran nivel.

You May Also Like