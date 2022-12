Luka Modric, la leyenda del futbol que todos extrañaremos después de Qatar 2022

¿Qué otro jugador, en su posición, jugaba a ese nivel con esa edad? Modric pertenece a un club especial, al de los renegados que no aceptan indicaciones ajenas. Se irá del futbol cuando él quiera. El único reproche a su carrera será, justamente, que se vaya. Ni Luka Modric es eterno y no queda más que lamentarlo.

No pudo ser en Alemania 2006, su primer Mundial, cuando Croacia quedó fuera en fase de grupos. Tampoco en Brasil (no se calificaron a Sudáfrica 2010), otra vez eliminados en los primeros tres partidos, ya con un Modric maduro y experto en grandes partidos. Tuvo que llegar la veteranía para que este fino mediocampista cosechara todas las semillas que había sembrado. El tiempo en el futbol es incluso más relativo que en la vida real: todo avanza a una velocidad impiadosa. Aquí estamos, 16 años después, viendo a Modric ¿despedirse? de las Copas del Mundo. Que nadie lo dé por seguro. No importan sus 37 años.

