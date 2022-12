Luka Modric, el ‘dulce’ adiós del líder humilde a la Copa del Mundo

El ‘genio’ de Zadar lleva varias temporadas demostrando que la edad no le pesa . En este Mundial, tampoco lo ha parecido. Por lo tanto, y hasta que el tiempo o el propio Modric demuestren lo contrario, su leyenda en la selección croata no parece tener fin. Solo la lógica de la edad evidencia que se trata de su última Copa del Mundo , pero aunque lo sea, puede marcharse con la cabeza bien alta. “Puede ser mi último Mundial, sí, pero por ahora no puedo decir nada ” aseguró tras colgarse la medalla de bronce ante Marruecos. Es un enamorado del fútbol, y se negará hasta el final a renunciar a sus sueños y responsabilidades.

