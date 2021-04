Luka Doncic, un MVP encubierto que habla con sus números y presencia en la cancha

“He tenido presión desde que era un niño, desde que jugaba en Madrid. Pero, honestamente, no creo que deba estar en la conversación del MVP este año” , sorprendió Luka Doncic recientemente, aludiendo a que la marcha de su equipo no es la idónea para que alguien sea considerado el mejor jugador de la temporada. “Para poder ser MVP debes estar en un equipo que esté colocado en los dos primeros puesto de una conferencia, ése sería mi criterio para elegir en este galardón”. Pero el galardón de MVP mira con atención a la actuación individual de un jugador, y ahí no hay discusión posible. La puesta en escena de Doncic, noche tras noche, es de quitarse el sombrero.

You May Also Like