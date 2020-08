Luisiana se prepara para recibir el embate del huracán Laura

Sonya Mcculler, que vivió aquel devastador ciclón hace 15 años, dice esperar cualquier cosa, porque “en un momento puedes pensar que no va a suceder, al minuto siguiente estás tratando de prepararte para asegurarte de no quedarte atrapado. Es una locura”, dijo.

“No me preocupa que el agua entre con la tormenta, me preocupa la lluvia y que las bombas no funcionen, y eso es lo que causarán las inundaciones” , dijo a la AFP Robert Dunalp, propietario de un comercio.

