Luis Suárez ya sabe que no entra en los planes Koeman

Con uno de los salarios más altos de la plantilla, por encima de los 16 millones de euros por temporada, al Barcelona no le resultará sencillo consumar la salida de Suárez y menos aún hacerlo por la vía rápida. Y aunque el deseo de Koeman es dejar solucionado el tema antes del domingo, fecha en la que los jugadores deben pasar las puebas PCR y las revisiones médicas para comenzar a entrenar el lunes, no es descartable, hoy por hoy, que el uruguayo empiece la pretemporada de azulgrana a la espera de resolver su futuro lejos del Camp Nou.

Suárez, que se marchó de vacaciones consciente de que su nombre estaba marcado especialmente como uno de los probables condenados en la revolución que querría llevar a cabo la directiva de Bartomeu, se mostró muy contrariado por la situación y en una entrevista al diario El País invitó al Barcelona a ser claro con él. “Si el Barcelona no me quiere, que hablen conmigo” proclamó el jugador.

BARCELONA — Luis Suárez ya conoce de primera mano que no entra en los planes del Barcelona para la próxima temporada. De acuerdo a una información adelantada por RAC1 y que no fue desmentida a ESPN Deportes por fuentes del propio club azulgrana, Ronald Koeman se comunicó este lunes con el delantero uruguayo para hacerle saber que no cuenta con él, invitándole a resolver el contrato que mantiene hasta 2021.

