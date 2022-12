Luis Suárez: ‘El uruguayo no se rinde, eso me deja tranquilo’

”Me molesta estar en esta situación, porque tenemos calidad y jugadores para estar mejor, pero me deja tranquilo que, en esta situación, el uruguayo no se rinde. En las eliminatorias quedando cuatro fechas supimos responder y estar a la altura de la camiseta y de la selección”, comparó el futbolista en rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Catar, ante del partido decisivo de este viernes frente a Ghana.

”Uno siendo referente tiene que tratar de asumir la responsabilidad, dar la cara en estos momentos complicados que estamos viviendo, pero intentando disfrutar el Mundial como lo es, mi último Mundial. Me hubiese gustado estar en otra situación. Me hubiera gustado que fuera diferente, pero el uruguayo es así, lo ve así y está acostumbrado a sufrir”, afirmó.

