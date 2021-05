Luis Suárez, del menosprecio a las lágrimas de alegría durante una videollamada con su familia

“[Me pasan por la cabeza] muchísimas cosas. La situación que le tocó vivir a uno. Empieza la temporada de la forma como me menospreciaron. El Atleti me abrió las puertas para que pudiera demostrar que estoy vigente y por eso le voy a estar siempre agradecido por confiar en mí . Mucha gente que ha estado conmigo, mi mujer, mis hijos en el día a día. Son muchos años en el fútbol. Es el año en que más han sufrido por todo”, declaró el jugador ante los micrófonos de Movistar+ nada más terminar el partido.

