Luis Sojo dirigirá a Los Mochis en México

El ex grandes ligas Luis Sojo hará su debut como mánager en México al aceptar dirigir en la temporada 2015-2016 de la Liga Mexicana del Pacífico a los Cañeros de Los Mochis, que hizo oficial el miércoles la llegada del venezolano al equipo.

Luis Sojo debutará como piloto esta temporada en la Liga Mexicana del Pacífico.

“Estoy muy honrado por la oportunidad, siempre he querido experimentar la Liga del Pacífico… En 2003 me tocó estar con Oaxaca y desde entonces me llamó la atención la pelota del Pacífico”, expresó Sojo en un boletín emitido por Cañeros, pues en la rueda de prensa en que se dio a conocer su designación no estuvo presente.

“Vamos a tener un reto importante y eso me agrada, yo soy un hombre de retos, toda mi carrera así ha sido y creo que esta es una gran oportunidad de seguir creciendo y en conjunto con la directiva buscar un campeonato”, agregó.

Sojo, quien en las tres ediciones del Clásico Mundial de Béisbol ha dirigido a Venezuela, tiene un título y un subcampeonato como dirigente en su país. En Estados Unidos fue coach con los Yankees de Nueva York.