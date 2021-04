Luis Miguel lleva más de un año sin pasar la pensión de sus dos hijos con Aracely Arámbula

Se acaba de estrenar en Netflix la segunda temporada de la serie biográfica sobre Luis Miguel, pero ello no significa que su vida se haya pausado. Al contrario, parece que están saliendo a la luz algunos de los frentes abiertos que mantiene el cantante, como es el tema de que lleva más de un año sin pasarle la manutención a sus dos hijos con Aracely Arámbula.





Así lo ha asegurado Guillermo Pous, el abogado de la actriz mexicana de 46 años, en una entrevista con el programa Ventaneando de TV Azteca, quien ha dicho que su clienta lleva más de doce meses cubriendo el total de los gastos de Miguel y Daniel, nacidos el 1 de enero de 2007 y el 18 de diciembre de 2008, respectivamente.

“Más allá de decirle cuánto tiempo puede existir en esta inconsistencia en el cumplimiento de las obligaciones, efectivamente lo que le puedo confirmar, y que ya es sabido desde finales del 2019 y principios del 2020, es que la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos”, explicó el representante legal, confirmando los rumores.

Pous no ha dudado en responder a si ha sido el equipo de abogados de El Sol quien ha obstaculizado el proceso, asegurando que si bien no sabe si ha sido para entorpecer, “el filtro para lograr tener comunicación con el señor Gallego y su abogado, el licenciado Heredia, no se ha logrado traspasar”. “No se tiene absoluta certeza si efectivamente hay una negativa o simplemente no se entera o lo omite”, ha añadido.

Algo más tarde ha explicado si Arámbula se plantea demandar a Netflix y Gato Grande [la productora] tras la negativa de estos a contar con ella para negociar la serie, así como la no respuesta del astro de San Juan. “Se tienen esas alternativas, no solamente hablando específicamente de la señora Arámbula”, ha recalcado.

Pous ha evitado entrar a señalar si Luis Miguel tiene o no contacto con los pequeños (desde el programa añadieron que no existe relación desde el 2015), si bien ha querido incidir en que el automóvil que debía proporcionar a su expareja para el traslado no lo ha costeado: “La camioneta que maneja la señora Arámbula la compró con recursos propios, no se la entregó absolutamente nadie más. Si como parte del compromiso existía eso, lo que le puedo decir es que, al día de hoy, por lo menos no se ha cumplido”.

Por último, el abogado explica que desconoce los motivos del cantante para no pasar la manutención. “Por lo menos, a día de hoy y todo el año anterior, los gastos al cien por cien han sido cubiertos por la señora Arámbula. Desconozco el argumento, simplemente las charlas se tienen con el abogado y su respuesta es ‘no hay forma de pagar en este momento'”, ha contestado.

Desde Ventaneando explicaron que la primera vez que Arámbula reclamó la pensión fue en 2009, poco después de su separación. Además, añadieron que se informó en 2017 de que Luis Miguel se había comprometido a pagar sus deudas con Aracely, si bien después de unos meses dejó de pasar el dinero.