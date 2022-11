Luis Guerra pide no satanizar su militancia en el PRD

El nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra, negó que su designación haya surgido de una componenda entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, pues fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Guerra aseguró que si se hubiese dado tal componenda y él tuviera conocimiento de la misma, presentaría su “renuncia”, “porque yo no fui a un intercambio de figuritas. Yo fui a una entrevista. Eso es hasta una falta de respeto señalar que uno llega a un cargo por cambio de figuritas”.

El abogado que hizo una carrera en el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), como alcalde y presidente de la Comisión de Elecciones, además de haber sido fiscal electoral suplente y ahora magistrado del TE, indicó que haber pertenecido a un partido o ser parte de él no es un hecho para que se le “satanice”.

Añadió que “hay que esperar los hechos, no juzgarme antes”. Guerra, quien entró en funciones el pasado 16 de noviembre, no ve que su militancia en el PRD sea un problema. A su juicio “la independencia a mí no me la va a dar si estuve o no en el PRD, me la va a dar mis conocimientos”, indicó en su primera entrevista en Telemetro Reporta.

A quienes han cuestionado su independencia, el magistrado los invitó a investigar cómo fue su desempeño cuando fungió en su cargos públicos, como por ejemplo, alcalde de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

A pesar, de las críticas de algunos ciudadanos, Guerra planteó que nadie objetó su candidatura, entonces “por qué quieren demeritar la entrevista mía, si fui en las mismas condiciones”.

El magistrado asegura que se postuló por cuenta propia, pues considera que tiene la capacidad y el recorrido político. Esa capacidad y recorrido político, que asegura Guerra tener, es lo que garantizaría, de su parte, un proceso transparente en su función en el TE.

Guerra también confirmó que dentro de su equipo de trabajo estará Edgar Zachrisson Mitre, quien recientemente renunció al PRD y a la Dirección Nacional de Asesoría Legal de la Asamblea Nacional.





