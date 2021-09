Luis Fernando Surez sobre Mxico: “Ser un gigante entre enanos no vale la pena”

Costa Rica tiene un partido difcil contra Mxico est domingo 5 de septiembre en tierras ticas despus de que el cuadro de Luis Fernando Surez arrebatara un punto durante su primer partido dentro del Octagonal Final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El director tcnico de Costa Rica fue justo el que comenz con la previa de este encuentro al encender la rivalidad tras decir que Mxico est lejos de ser un gigante dentro del ftbol profesional a travs de una entrevista que dio para Azteca Deportes.

“Es necesario resaltar lo que han hecho los dems. Ser un gigante entre enanos creo que no valga la pena. De pronto Mxico lo hizo durante muchsimo tiempo, pero hoy la competencia es mucho mayor, y sigue teniendo vigencia. Hay que valorar mucho ms la evolucin que han tenido los dems pases”. Luis Fernando Surez

Luis Fernando Surez, colombiano de nacimiento, ocup el banquillo de Costa Rica este 21 de junio pasado y tiene la enmienda de llevar al equipo de Keylor Navas a la siguiente Copa del Mundo en uno de los tres pases directos que reparte el rea, adems el entrenador cuenta con experiencia de haber dirigido a Honduras, Ecuador y Colombia, por eso con su experiencia expres que ests eliminatorias sern competidas.

“Van a ser unas eliminatorias, en los que hasta el final no se va a saber quines son los posibles clasificados. Hay unos que entran como favoritos, pero no como la gente dice, que Mxico y Estados Unidos estn clasificados, en este primer partido fue un fiel reflejo de que esto no va a ser tan fcil” Luis Fernando Surez.

Costa Rica empat en su debut rumbo a Qatar 2022 ante una Panam que complic el trmite, mientras que Mxico apenas logr la victoria sobre Jamaica de ltimo minuto, entonces el estratega reflexion sobre la seleccin mexicana.

“Mxico es un equipo que con cualquier alineacin tiene muy buena posicin, genera mucho en el ataque, tiene muy buena presin, por los costados es rpido, constante y peligroso. Me parece que por esa razn, ha tenido la vigencia en Concacaf tan grande, siempre va a ser un rival muy complicado“, indic Surez.

Cabe recordar que Gerardo Martino no asistir a Centroamrica despus de sufrir un desprendimiento de retina, entonces Surez dijo que no era un factor: “Hay un cuerpo tcnico mucho ms grande, la tarea del entrenador ya es como un facilitador, los asistentes tienen la misma idea y te pueden aplicar lo que se quiera en el campo an sin estar. No creo que sea una desventaja para ellos”.

“Lo ms importante es en la tenencia de la pelota. Mxico es el mejor en ese rubro y tiene jugadores que lo hacen muy bien. En el medio campo es donde se gana el juego. Tenemos que ser agresivos para quitarles el baln y despus elaborar el juego, diferente a lo que hicimos contra Panam”, finaliz el colombiano.