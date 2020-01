Luis Ernesto Carles: ‘seguiré repartiendo lo que pueda conseguir con donantes’

En tanto, la diputada de Cambio Democrático, Ana Giselle Rosas, aseguró que “regalarles el jamón no es la solución”. “Yo no repartí jamones”, expresó la diputada.

Por su parte, el diputado perredista Leandro Ávila aseguró que él no recibió “ni jamón ni nada”. “Bienvenido por lo que pudieron recibir”, dijo Ávila, quien insistió en que ese no fue su caso.

Por ello, llamó a enfocarse en la parte positiva y no olvidar la parte social, la parte humana. “Hay gente que se le acerca a uno diciendo que no tiene nada que poner sobre la mesa”, dijo el perredista. “No podemos darle la espalda a eso”, agregó.

