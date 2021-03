Luis Enrique y España sufren al iniciar las eliminatorias

“Sé que cualquier cosa que haga (Ramos) va a generar polémica, juegue cinco, 90 minutos o ninguno”, dijo el técnico. “Estoy acostumbrado ya, no me va a sorprender nada. Estoy preparado para el debate”,.

“España tiene que estar en el próximo Mundial y no contemplamos no estar”, subrayó.

You May Also Like