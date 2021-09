Luis Enrique se arriesga a sanción por dedicarle una peineta a un aficionado tras la derrota ante Suecia

El seleccionador, aún enfadado por lo visto en el partido, pidió explicaciones sobre por qué había que hacer las entrevistas ahí delante de la grada y no dentro, donde los espectadores no están tan cerca.

Luis Enrique estaba notablemente enfadado tras el partido entre España y Suecia . La derrota le sentó mal, como no podía ser de otra manera, pero mucho peor fue la falta de juego e ideas. Malas transiciones, débiles atrás y con la pólvora mojada (algo que no es nuevo)… Ya durante el partido se le vio dar órdenes de manera muy insistente.

