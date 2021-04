Luis Enrique Martinelli pierde otra apelación en Guatemala; avanza su proceso de extradición a Estados Unidos

No es la primera vez que el abogado recusa a los jueces del Tribunal Quinto, por considerar que no tienen competencia para dirimir este asunto. En enero pasado, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Guatemala rechazó una recusación y negó que la actuación del Tribunal Quinta violara el tratado bilateral de extradición con Estados Unidos.

No obstante, éste 26 de abril, los magistrados Freedyn Waldemar Fernández Ortiz (presidente), Aura Marina Mancilla Solares y Carlos Patricio Rodríguez Meza declararon que no había lugar para la recusación planteadas por Cuesy en contra de los jueces del Tribunal Quinto.

