Luis Enrique da la cara después del Mundial de Qatar… ¡Con Ibai Llanos!

Acabada la Copa del Mundo para España, parecía que su aventura en Twitch también había llegado a su fin , y que no tendríamos más noticias suyas en un buen tiempo tras su destitución, menos todavía en medios ‘tradicionales’. No obstante, Luis Enrique siempre ha sido muy amigo de lo impredecible. Por eso, ha decidido regresar a Twitch de forma excepcional, de la mano de Ibai Llanos , para ofrecer su versión sobre lo sucedido en Qatar y dar explicaciones a los aficionados.

Lo último que se supo del técnico asturiano fue lo que escribió en sus redes sociales tras el anuncio de su despido por parte de la RFEF, donde agradeció a Rubiales, Molina, sus jugadores, cuerpo técnico y afición por su apoyo. No hacían falta más explicaciones, pero tampoco iba a darlas Luis Enrique, al menos no de la forma convencional.

You May Also Like