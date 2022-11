Luis Enrique aventura cambios ante Alemania y se ve mejor gestionando problemas: “Soy así de gilipollas”

Preguntado por la posible presión de ganar el Mundial, ‘LuisPadrique’ ha dicho que “ puedes ganar toda la fase de grupos y caer en octavos . Tenemos que centrarnos en Alemania. Cuando juegas un partido contra ellos, nunca sabes el resultado. Errores se cometen. Un remate malo me preocupa cero. Lo que sí me preocupa son las decisiones que se toman, que no dependen del rival. Jugaremos de manera coral”.

Luis Enrique ha asegurado que cuenta “con los 16 jugadores para todo, no con un once inicial , que ya decidiré según les vea en los entrenamientos”. Según el míster, Alemania es “una selección que siempre juega en ataque”, por lo que “nosotros tenemos que dar el máximo. Si atacamos, lo haremos todos en bloque. Si defendemos, también lo haremos en bloque”.

You May Also Like