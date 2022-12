Luis De la Fuente y Julen Guerrero suenan con más fuerza para entrenar a la Roja

El hasta ahora seleccionador español, Luis Enrique Martínez , no va a seguir al frente de la absoluta después de la debacle del Mundial de Qatar. La directiva de la RFEF aterrizó ayer por la tarde en Madrid y puso en preaviso a todos los afectados, para reunirse en la Ciudad del Fútbol de las Rozas y solventar la vacante que dejaría el técnico asturiano, a la mayor brevedad. No quieren demorarse en el tiempo y en las ondas ya suenan los nombres de los posibles entrenadores que dirijan a la Roja: Luis de la Fuente junto Pablo Amo; y Julen Guerrero , quien ocuparía el puesto en la Sub 21 de De la Fuente.

