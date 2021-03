Luis Casis tiene nueva caseta para ayudar al pueblo

Seguimos con más, así de bien lo dice Luis Casis, quien no descansa en su búsqueda de nuevas iniciativas y recursos para seguir ayudando al pueblo panameño, a esos que más lo necesitan.

El jueves, el exreportero cumplió un año de estar ayudando a través de su fundación Luis Casis y aunque no celebró por todo lo alto, con músicos y bailes, él también festejó su año de estar recorriendo el país, donando, llevando artículos y productos de primera necesidad; enviando niños a Barcelona con cardiopatías para tener una mejor calidad de vida… y lo hizo inaugurando La Caseta by Seguimos con Más.

Unidad en las calles

Casis explicó a día a día que este proyecto no solo es para llevar comida caliente a los barrios y que puedan hacer sus denuncias, sino que también busca la unidad de las personas, vecinos y la comunidad.

“Ya de tantas cosas de innovar, de ir cambiando las dinámicas para poder buscar ayuda, me pareció algo ya de un año de pandemia, y se me dio la idea de planear La Caseta, es un proyecto para que lleguemos a los barrios, a las provincias, a la comunidad, y no todo es que se le dé de gratis, sino que ellos también tienen que dar su granito de arena o su participación de compartir en comunidad, buscando la unión entre ellos, porque sabemos que dizque el vecino de allá no se lleva con el de acá, y el de la calle de allá no se lleva con el otro, entonces es buscar esa unión, compartir y conversar un poco más con ellos y conocer sus necesidades en los barrios”, dijo.

Mire: Kathy Phillips a los que lo dieron todo bailando: ‘Son cínicos, descarados…’

La Caseta inició en Santa Ana, donde se pudieron resolver varios problemas y se les dio la solución hasta a extranjeros. “En ese momento se van desahogando y diciendo los problemas que tienen en la comunidad, es una manera diferente mientras que hacemos el arroz, las lentejas, freímos el pollo… ya entramos en confianza y ellos mismos detectan las necesidades”.

Casis informó que la próxima semana La Caseta estará en Tocumen. “Vamos a tratarlo de hacer una vez por semana y a la vez tratar de conocer un poco más las denuncias. Ahora todo el mundo saca Whatsapp de denuncias, bueno nosotros ahora vamos a tu comunidad, vamos a compartir, y trabajamos en conjunto”.

En un año de pandemia, Casis considera que ha impactado a más de 10 mil familias con bolsas de comida, con platos calientes, ayuda social con medicamentos, prótesis, etc.