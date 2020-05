Luis Casis… aunque vaya preso, seguirá ayudando

Luis Casis habló alto y claro porque no tiene miedo. Resulta que ahora lo quieren demandar por ayudar a Isaac y a su familia quien residen en Chepo.

Hace algunos días, el exreportero subió un video llevando ayuda a esta familia panameña, que tienen muchas necesidades, sobre todo por la condición del pequeño, quien es todo un guerrero.

Ayer, Casis dejó un mensaje en sus redes, dejando claro que aunque un grupo de personas se esté organizando dizque para demandarlo, él seguirá ayudando a todo el que puede hacerlo. “Llévenme donde ustedes quieran, a cualquier tribunal, a la corte, donde quieran… si yo tengo que pagar cárcel por ayudar a un niño como Isaac en Chepo, tenganlo por seguro que la voy a pagar”, dijo Casis.

Mire: Nuestra edición impresa

“Lo sé, pero no lo voy a decir, no le daré protagonismo a esa persona. Solo hice ese video para que sepa que yo no tengo miedo, yo no estoy haciendo nada malo, tratando de ayudar a las personas, haciendo un esfuerzo sobre humano”. Luis mencionó que supuestamente lo quieren demandar dizque porque lucrará con la condición de Isaac.