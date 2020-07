Luis Casis a Flor Mizrachi: ‘Deja de criticar y salva a tu Panamá’

¡Ay, Jesús, María y José! Luis Casis le respondió a Flor Mizrachi, luego de que la periodista lo mencionara en una de sus glosas por el tema de la ayuda que el exreportero de Medcom le habría ofrecido a la Caja de Seguro Social. ¡Humm!

Casis hizo un video en donde la mencionó directamente, le comentó que él no tiene problemas en utilizar su equipo, sus recursos, su transporte y su fundación para ayudar a la CSS. “No lo estoy defendiendo, lo que estoy haciendo es apoyar, porque este momento es el de sumar, de ayudar, de apoyarse y si hay dificultad de llevar los medicamentos a las personas que hoy están contagiadas ¿porqué nosotros no podemos apoyar?”, explicó.

El famoso dice que no hay problema de llevar esos medicamentos a las casas, pues cuentan con más de 57 carros, que son grupos que se unieron sin ningún tipo de interés. “Sin ninguna bandera política, solamente una bandera, la que está en el Cerro Ancón”, mencionó el exreportero.

Pero eso no fue todo, porque la cosa siguió: “Flor Mizrachi, yo he estado en donde tú estás sentada. Es muy fácil, aire acondicionado, cámara al frente y luces que te iluminan para hablar y criticar. Solamente te lo voy a decir: tenemos más de 140 días de estar en la calle, de tratar de ayudar con comida y ¿qué tú has hecho?”, dijo.

Y es que para él no solamente es hablar, la gente hoy necesita hechos. Hay gente contagiada que no le llegan los medicamentos de la Caja de Seguro Social y este es un momento en el que hay que unirse. “Y no es momento de discutir y de estar criticando porque cada vez que yo me paro en la mañana me hinco y le pido a Dios bendición para mí, mi familia, para mi Panamá y para el mundo que lo necesita hoy día”, explicó Luis.

La invitó a que saliera a la calle y escuchara a la gente.

