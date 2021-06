Luis Almagro exigió la liberación de Arturo Cruz, el candidato presidencial opositor arrestado por el régimen de Nicaragua

El candidato había viajado a Estados Unidos en una fecha no indicada y regresaba al país este sábado sin que se haya informado el motivo de su viaje. Un día antes de su detención había advertido a través de Twitter que consideraba retirarse de la contienda electoral. Si las autoridades nicaragüenses “continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos lo lógico es que este servidor no participe en este proceso (…) hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio ”, escribió en la red social.

