Luis Advíncula y Carlos Zambrano hacen historia en Boca Juniors por la Copa Argentina: los otros peruanos que jugaron juntos en clubes grandes | Boca vs. River | Paolo Guerrero | Claudio Pizarro | Jefferson Farfán | NCZD DTCC | DEPORTE-TOTAL

“ El apoyo de Claudio Pizarro le hizo mucho bien a Paolo. Era como su hermano menor ” , reveló hace algunos años Jaime Duarte , el ídolo de Alianza Lima que dirigió al ‘Depredador’ en las inferiores del club íntimo. En Múnich, Guerrero no la pasó bien al inicio, pero fue mejorando poco a poco hasta ganarse un lugar en el primer equipo. “En Perú mi mamá me hacía todo. En Alemania nada. A veces tuve que cocinarme, pero me salía malísimo. Con el idioma también sufrí bastante” , contó el atacante en una entrevista.

You May Also Like