Lugo no teme a las conspiraciones

El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, aseguró que no tiene miedo a “ninguna conspiración” en su contra, ya que “Paraguay nació en la vida independiente como consecuencia de la conspiración”.

En una entrevista que se difundirá hoy por un canal de televisión local, y cuyos detalles fueron anticipados ayer por la Secretaría de Comunicación del gobierno, Lugo reconoció que tiene diferencias con su vicepresidente, Federico Franco, pero no cree que todo el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se dedique a conspirar.

“No sé si conspira el partido. Yo siempre digo que Paraguay nació en la vida independiente como consecuencia de la conspiración; yo no le temo a ninguna conspiración. De eso hay 24 horas del día, la gente conspira, busca cambios, pero buscando un cambio que busca sus beneficios personales y de su grupo. Sin embargo, yo creo que allí también está la diferencia de que nosotros queremos el bien, por lo menos la mayoría de los paraguayos”, subrayó.

Respecto de su vicepresidente, con quien ha tenido diversos roces en estos primeros meses de gestión, Lugo comentó: “No sé si conspira, pero creo que no está de acuerdo con todo lo que yo decido”.

“Cuando se decía, bueno, este no es político, a este le van a pasar por encima, van a decir todo por él, yo creo que…”, respondió Lugo y dejó inconclusa la frase.

Preguntado si cree que hay un sector que tenía otro plan, basado en ganar las elecciones y después desplazarlo del gobierno, expresó que algunos políticos de su país, y del PLRA, creían que lo iban a dominar. “Este no entiende el ritmo de la política, este no sabe mandar, este no sabe administrar, cuántas cosas no se dijo en tiempos de campaña al inicio de nuestro gobierno”.

“Sin embargo, yo creo que fuimos dando muestras de que podemos esforzarnos y de poner la capacidad, la inducción, la decisión que tenemos y con el equipo que tenemos de poder dar un rumbo diferente al país”, agregó.

Como es un hombre de proviene de la Iglesia católica, ya que fue obispo, Lugo marcó las diferencias con la dirigencia de su país.





