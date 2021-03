Lucía se somete a un retoque estético tras su paso por el reality

Lucía Sánchez, una de las concursantes más populares de la tercera edición de La isla de las tentaciones, se ha atrevido con un retoque estético tras su paso por el reality de Telecinco.

Tal y como ha mostrado la joven en sus redes sociales, la concursante ha acudido a una clínica estética para hacerse un microblading, que consiste en un maquillaje permanente de cejas.

En una serie de Stories, Lucía ha enseñado cómo ha sido el proceso y el posterior resultado. “Me estáis pidiendo mucho el resultado de las cejas, están muy marcadas, es el primer día, en una semana os las vuelvo a enseñar”, manifestó en Instagram.

En otra imagen publicada este domingo, la gaditana ha mostrado cómo han quedado de definidas sus cejas tras el tratamiento.

Storie de Lucía, de ‘La isla de las tentaciones’. INSTAGRAM

Tras su paso por el programa, Lucía se ha visto muy arropada por Marina, uno de sus grandes apoyos durante el reality, e Isaac, el soltero que durante el programa ha mostrado un claro acercamiento a la sevillana.

La de Puerto Real, que acudió al programa junto a su novio Manuel, no está pasando por sus mejores momentos en el reality debido al comportamiento de su pareja, que le ha sido infiel con Fiama, así como por su relación de amistad con Lola, que ha quedado trastocada después de que esta se metiese en la misma cama con Carlos, uno de los solteros de la villa que hasta ese momento había mostrado más interés en Lucía.

Así lo comentó a cámara, muy dolida, la gaditana: “Que Carlos se haya pegado un magreo con mi amiga para mí lo que significa es que me ha tomado el pelo. Que estaba teniendo citas conmigo porque no había otra y que cuando se ha quedado libre la otra que le gustaba pues ha ido a por ella. No tengo suficiente con que Manuel me ponga los cuernos que además mi mejor amiga dentro de la villa se lía con Carlos”, lamentó Lucía.