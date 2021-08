Lucía Sánchez muestra el resultado de su operación de pecho

Lucía Sánchez, exconcursante de La isla de las tentaciones, ha enseñado a todos sus seguidores el resultado de su nueva operación estética con la que ha terminado a uno de sus mayores complejos.

La necesidad que tenía de hacerse el aumento de pecho que se ha realizado recientemente viene derivado de sus cambios tan bruscos de peso que han derivado en que sus tetas se caigan.

“Cuando estoy en mi peso me encantan, pero cuando adelgazo están muy feas“, afirmó ella misma antes de intervenirse quirúrgicamente.

En la cuenta de Instagram de Mtmad han mostrado a través de dos fotografías el antes y el después de la andaluza, donde se puede ver cómo ahora luce los escotes con una mayor seguridad en sí misma.

“Me he puesto 240cc en una y 265cc en otra. No las quería aumentar mucho, solo rellenar la parte que estaba vacía”, ha explicado ella misma en su canal de Mtmad.

La operación se alargó bastante más de lo que esperaban los cirujanos. Lo que en un principio iba a ser tres horas, se convirtió en cinco porque tuvieron que cambiar la técnica.

Reconoció que el posoperatorio no fue fácil para ella. “A la mañana siguiente tenía mucho dolor. Lo he pasado fatal, no podía moverme“, explicó. Ahora, ha confesado que está “feliz de la vida” con su nuevo cuerpo.